Накличете біду: чому нічого не можна забирати з кладовища на Проводи

Вважається, що приходячи до померлого на Проводи нічого не можна забирати з собою з цвинтаря. Річ, яка довго пробула на могилі наповнюється негативною енергетикою та може принести біду та нещастя не лише вам, а й вашій сім’ї.

Ще наші предки вірили, що кладовище – це місце скупчення негативної “смертельної" енергетики, тому забирати звідти будь-що додому заборонено. На багатьох могилах можна побачити квіти, сувеніри, іграшки – кожна має своє особливе значення та була принесена близькими для покійного. Забирати з могили такі речі категорично заборонено – це накличе біду та навіть може розлютити покійного, який буде вимагати повернути річ та мучити кошмарами.

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Крім цього, вважається, що люди, які займаються чаклунством та чорною магією можуть навмисно лишати зурочені речі на цвинтарі і забравши таку річ, ви заберете на себе чиїсь біди та хвороби.

Після відвідування цвинтаря треба добре вимити руки, а ще краще – випрати одяг та помитись. Якщо у вас щось випало на цвинтарі та торкнулось землі – краще залишити це на кладовищі або дати “відкуп" – замість речі, яка випала залишити іншу.

З цвинтаря категорично не можна забирати:

– Рослини – чагарники, трави, плоди, квіти. Вони вбирають погану енергетику та легко її віддають.

– Будівельні матеріали – могильні плити, щебінь, пісок і т.д.

– Метало-брухт – частини огорожі, прути, лавки, столи.

– Прикраси, подарунки,цукерки.

Церква з цього приводу неоднозначна: більшість священників не згодні із повір‘ями щодо речей з кладовища, адже церква заперечує наявність духів та потойбічних сил.

Нагадаємо, ми вже писали що можна нести у поминальні дні на цвинтар, а що – ні.

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