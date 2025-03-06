Податки за кордоном: що мають знати українці, аби уникнути штрафів

Громадянам України, які працюють за кордоном і отримують там доходи, варто не забувати про свої податкові зобов’язання перед батьківщиною. При цьому можуть виникати питання щодо процедури сплати податків та уникнення подвійного оподаткування.

Державна податкова служба нагадує, що такі громадяни зобов’язані подавати декларацію про доходи та виконувати відповідні податкові зобов’язання. Всі прибутки, отримані за межами України, підлягають оподаткуванню.

Податкові ставки для українців за кордоном

Українці, які отримують дохід за кордоном, зобов’язані сплачувати податки за такими ставками:

18% – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

– податок на доходи фізичних осіб (ПДФО); 1,5% – військовий збір (стягується лише з доходів, отриманих до 1 січня 2025 року).

Якщо прибуток нарахований у валюті, він конвертується в гривню відповідно до офіційного курсу НБУ на дату нарахування.

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Як уникнути подвійного оподаткування

Якщо ви вже сплатили податки в країні, де отримували дохід, то в Україні цього робити вдруге не потрібно. Проте важливо, щоб між цією країною та Україною діяла угода про уникнення подвійного оподаткування.

Щоб скористатися цим правом, необхідно:

Отримати офіційний документ про сплату податків у країні, де ви працювали.

Легалізувати цей документ у відповідних органах (наприклад, через консульство або установи, які мають такі повноваження).

Україна зарахує суму сплаченого податку за кордоном, але не більше тієї, що належало б сплатити в Україні.

Приклад розрахунку:

Якщо за кордоном ви сплатили 100 000 грн , а в Україні потрібно було б 80 000 грн , то податок в Україні вже не сплачується.

, а в Україні потрібно було б , то податок в Україні вже не сплачується. Якщо ж в іншій країні сплачено 80 000 грн , а в Україні потрібно 100 000 грн , то вам доведеться доплатити 20 000 грн .

, а в Україні потрібно , то вам доведеться доплатити . Якщо документів про сплату податків немає, можна звернутися до української податкової служби та відтермінувати подання декларації до 31 грудня.

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Оподаткування благодійної допомоги

Якщо ви тимчасово перебуваєте за кордоном через війну та отримуєте фінансову підтримку, то податкові зобов’язання залежать від джерела цих коштів:

Не потрібно подавати декларацію та сплачувати податки, якщо ви отримували:

Грошову або гуманітарну допомогу від іноземних урядів.

Виплати від благодійних організацій.

Декларацію потрібно подавати, якщо ви отримували інші види доходів, зокрема:

Зарплату від місцевих чи іноземних роботодавців.

Прибуток від фрілансу або підприємницької діяльності.

Як подати декларацію з-за кордону?

Українці, які тимчасово проживають за межами країни, можуть подати декларацію такими способами:

Поштою – відправити документи рекомендованим листом з описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до кінцевого терміну подання.

Електронно – через систему електронного документообігу в Україні.

Податкова знижка для українців

Громадяни України мають можливість отримати податкову знижку, яка дозволяє компенсувати частину витрат, понесених протягом року. Це може стосуватися, зокрема, витрат на освіту чи медичні послуги.

Термін подання декларації та сплати податків регулюється Податковим кодексом України. Недотримання цих вимог може призвести до штрафних санкцій.

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