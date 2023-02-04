'Знайшли та знищили': мінометники з дронів зняли відео своєї роботи по 'заблукалих' окупантах

Українські бійці невтомно продовжують звільняти наші землі від російських окупантів. Їхня робота по загарбниках потрапила на відео.

Кадрами, знятими з дронів, поділилися військовослужбовці з 92-ї окремої механізованої бригади. Вони опублікували їх у себе на сторінці у Фейсбуці.

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На відео можна побачити, як російські окупанти вешталися посеред посадок. Аеророзвідники помітили їх та передали координати мінометникам другого механізованого батальйону. Влучними пострілами російських солдатів було ліквідовано.

Нагадаємо, днями поблизу Вугледару українським бійцям вдалося провести складну, проте вдалу спецоперацію у тилу ворога та взяти у полон двох морських піхотинців танкового підрозділу російської 155 бригади.

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