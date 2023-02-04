'Нашли и уничтожили': минометчики с дронов сняли видео своей работы по 'заблудшим' оккупантам

Украинские бойцы без устали продолжают освобождать наши земли от российских оккупантов. Их работа по захватчикам попала на видео.

Кадрами, снятыми с дронов, поделились военнослужащие из 92-й отдельной механизированной бригады. Они опубликовали их у себя на странице в Фейсбуке.

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На видео можно увидеть, как российские оккупанты слонялись посреди посадок. Аэроразведчики заметили их и передали координаты минометчикам второго механизированного батальона. Точные выстрелы русских солдат были ликвидированы.

Видео дня

Напомним, на днях вблизи Угледара украинским бойцам удалось провести сложную, однако удачную спецоперацию в тылу врага и взять в плен двух морских пехотинцев танкового подразделения российской 155 бригады.

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