Справжня біда для городу: як позбутися колорадського жука без хімії

Колорадський жук – найвідоміший садовий шкідник, який загрожує всім пасльоновим культурам. Він здатен поїдати не лише врожаї картоплі, а й помідори, баклажани, перці. А ще він полюбляє петунії.

Цей шкідник відрізняється небувалою живучістю. Без їжі колорадський жук впадає у довгострокову сплячку, що може тривати до трьох років. Самки цих шкідників відкладають яйця на початку весни. В одній кладці їх може бути до 80. А за сезон одна самка жука може відкласти до тисячі яєць.

Живучість та значне розповсюдження цих жуків обумовлене ще й тим, що личинки та дорослі особини відлякують птахів своїм яскравим забарвленням. А ще вони мають неприємний запах і смак, то ж птахи не допоможуть врятувати ваш врожай.

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Оскільки за кілька днів 20 жуків здатні повністю знищити кущ картоплі, боротьбу з колорадським жуком слід розпочинати навесні, а не коли картопля вже досягне цвітіння.

Деякі городники щодня виходять на перевірку врожаїв та збирають з листя жуків і їхніх личинок. Однак цей марудний спосіб не вартує вашого часу.

Деякі ж використовують для відлякування колорадського жука настої цитрусових кірок, листя тополі, золи, гіркого перцю, оцту. Біля городу й поміж рядками можна висадити "ворогів колорадів" – це чорнобривці, пижма, оман.

Як ефективно боротися з колорадським жуком без хімії?

Присипання рослин золою (бажано березовою). Нею опилюють рослини та сиплять золу на землю між кущами. Полин – його змішують з березовою золою (по 300 грамів), заливають окропом (500 мл), настоюють 2 дні. Потім треба процідити, розбавити водою (щоб вийшло до десяти літрів) та обприскати рослини.

Кукурудзяне борошно – ним обсипають вологе листя. Коли жуки та їхні личинки наїдяться листків з борошном, то загинуть.

Свіжа тирса (соснова або березова) – нею посипають міжряддя. Жуків лякає запах деревини. Настоянки з різних трав – найбільш ефективні полин та корінь оману. Заваріть 100 грамів трави чи кореню оману літром окропу, розведіть на 10 літрів і періодично поливайте цим розчином грядку.

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Також вважається корисним обприскувати картопляні грядки відваром кульбаби і хвоща або полину (по 200 гр. свіжої зелені прокип'ятити 15 хв у відрі води, остудити, розбавити в 10 літрах води півлітра відвару).

Березовий дьоготь – у порожню пластикову півторалітрову пляшку наливають дві чайні ложки дьогтю, розводять теплою водою й збовтують. У кришці треба проробити невеликі дірки та збризнути кущі картоплі.

Ще досвідчені городники рекомендують між грядками з картоплею садити кріп, календулу, настурцію, горох, квасолю, бобові. Вважається, що ці рослини відлякують колорадських жуків.

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