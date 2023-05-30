Нацбанк увів в обіг нову пам'ятну монету, присвячену українському гетьману (фото)

Національний банк України 30 травня увів в обіг нову пам'ятну монету, присвячену українському гетьману Павлу Скоропадському. Номінал нової монети дві гривні, їх випущено 30 тисяч штук.

Як повідомили у НБУ, її випуск присвячено 150-річчю від дня народження українського державного і політичного діяча, воєначальника.

В Нацбанку нагадали, що Павло Скоропадський навесні 1918 року очолив Українську Державу та продемонстрував "приклад державного будівництва". Зокрема, за сім з половиною місяців Гетьманату в країні встановилася економічна стабільність.

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Скоропадський провадив політику українізації, зокрема за його сприяння було відкрито Українську академію наук, Національний архів, Національну бібліотеку Української Держави, два державних університети – у Києві та Кам’янці-Подільському, 150 українських шкіл та багато інших освітніх та культурних закладів.

"Навіть після вимушеного зречення влади у грудні 1918 року та еміграції до Німеччини Павло Скоропадський продовжував активно брати участь у політичному житті України", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про нову монету:

На аверсі розміщено малий Державний Герб України та напис УКРАЇНА, праворуч – рік карбування монети 2023, у центрі, на тлі стилізованого майва прапорів – трикутник (віньєтка Георгія Нарбута), що символізує певний культурний, економічний розквіт Української Держави за гетьманату Скоропадського.

На реверсі монети портрет Скоропадського та композиція, що символізує події Української революції.

Маса, 12.8 г, діаметр 31 мм. Категорія якості карбування: спеціальний анциркулейтед. Виготовлена з нейзильберу.

Нагадаємо, 21 травня Національний банк України викарбував нові монети, присвячені Силам ЗСУ. Їхній номінал 10 гривень і вони будуть обіговими.

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