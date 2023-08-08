Нацгвардійці дроном знищили спостережний пункт окупантів на півдні (відео)

Українські військові продовжують знищувати окупантів на південному фронті. Зокрема, бої відбуваються на території Запорізької області.

Там бійці 23-ї ОБр ОГП "Хортиця" Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України знищили спостережний пункт росіян. Відео роботи оприлюднили на сторінці об'єднання у Facebook.

"Бійці 23 ОБр ОГП "Хортиця" Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України продовжують нищити окупантів на Запорізькому напрямку. Бойовою пташкою гвардійці доставили оркам подарунок на спостережний пункт", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські військові запускають безпілотник зі снарядом. На наступних кадрах видно, як горить спостережний пункт окупантів.

Точний час та місце не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, пілоти першої роти БПЛА спільно з розрахунком 2-го взводу мінометної батареї 1-го ОМБ ЛСР виявили та знищили склад БК та ПММ у районі н.п. Зайцеве в Донецькій області.

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