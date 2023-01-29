Нацгвардійці показали знищення російської БМП дроном-камікадзе (відео)

Українські бійці ліквідували ворожу БМП-3 за допомогою безпілотника. Йдеться про використання FPV дрона-камікадзе.

Знищення ворожої техніки виконали бійці підрозділу Нацгвардії України "Омега М2". Відео з ліквідацією БМП опублікували у мережі.

На кадрах можна побачити, як оператор помічає ціль, про що повідомляє побратимам. Далі він скеровує дрон-камікадзе точно в БМП росіян.

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На відео також можна почути, як боєць підтверджує влучання. Ці слова супроводжуються зображенням вибуху, який зафіксували з відстані.

Точний час та місце ліквідації ворожої БМП не повідомляється з міркувань безпеки.

Що таке БМП-3 та основні характеристики

Бойова Машина Піхоти-3, або БМП-3 – бойова броньована гусенична машина. Вона призначена для перевезення особового складу, підвищення його мобільності, озброєності і захищеності на полі бою в умовах бою.

За даними порталу Oryx, на кінець липня 2022 року ЗСУ захопили у російської армії 40 одиниць БМП-3 як трофей. Станом на 27 жовтня 2022 року окупанти безповоротно втратили щонайменше 180 одиниць БМП-3.

Нагадаємо, бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти на сході ліквідували штурмову групу росіян. Окупанти вчергове "здійснили крок доброї волі".

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