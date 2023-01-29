Нацгвардейцы показали уничтожение российской БМП дроном-камикадзе (видео)

Украинские бойцы ликвидировали вражескую БМП-3 с помощью беспилотника. Речь идет об использовании FPV дрона-камикадзе.

Уничтожение вражеской техники было выполнено бойцами подразделения Нацгвардии Украины "Омега М2". Видео с ликвидацией БМП была опубликована в сети.

На кадрах можно увидеть, как оператор замечает цель, о чем сообщает собратьям. Далее он направляет дрон-камикадзе точно в БМП россиян.

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На видео также можно услышать, как боец подтверждает попадание. Эти слова сопровождаются изображением взрыва, зафиксированного с расстояния.

Видео дня

Точное время и место ликвидации вражеской БМП не сообщаются из соображений безопасности.

Что такое БМП-3 и основные характеристики

Боевая Машина Пехоты-3 или БМП-3 – боевая бронированная гусеничная машина. Она предназначена для перевозки личного состава, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле сражения в условиях боя.

По данным портала Oryx, на конец июля 2022 года ВСУ захватили в российской армии 40 единиц БМП-3 в качестве трофея. По состоянию на 27 октября 2022 года оккупанты безвозвратно потеряли не менее 180 единиц БМП-3.

Напомним, бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты на востоке ликвидировали штурмовую группу россиян. Оккупанты в очередной раз "совершили шаг доброй воли".

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