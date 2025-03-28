Національно-предметний тест-2025: які бали є прохідними та як перевести їх у 200-бальну шкалу

З 14 травня до 25 червня українські абітурієнти складають Національний мультипредметний тест (НМТ). Цього року обов'язковими є три предмети, а четвертий кожен вступник міг обрати самостійно.

Після завершення виконання всіх завдань абітурієнт одразу бачить на екрані комп’ютера кількість правильних відповідей за кожен блок (два предмети). Про це пише УП.

Тест з української мови складається з 30 завдань, за які можна отримати максимально 45 балів. Для успішного складання потрібно набрати щонайменше 7 балів. Українська література також включає 30 завдань, що дозволяє отримати до 45 балів, а мінімальний поріг складає 7 балів.

Математика містить 22 завдання, з яких можна отримати максимум 32 бали. Для позитивного результату необхідно набрати не менше 5 балів. На тестуванні з історії України потрібно виконати 30 завдань, що дають змогу заробити 54 бали. Мінімальний поріг — 8 балів.

Блок з географії включає 30 завдань із максимально можливою кількістю балів — 46, а для успішного складання потрібно набрати 7 балів. Тест з біології також складається з 30 завдань і оцінюється у 46 балів. Мінімальний поріг становить 7 балів.

Тестування з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) містить 32 завдання, які дають максимум 32 бали. Для успішного складання потрібно набрати 5 балів. НМТ з фізики включає 20 завдань із максимальною кількістю балів — 32. Мінімальний поріг становить 5 балів. Хімія включає 30 завдань, які оцінюються у 40 балів. Для складання потрібно набрати щонайменше 6 балів.

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Після завершення тесту на екрані відображаються тестові бали, які згодом переводяться у рейтингові від 100 до 200 балів. Ці результати використовуються для вступу до закладів вищої освіти. Вступники, які брали участь в основній сесії НМТ, зможуть побачити результати до 2 липня в особистому кабінеті на сайті УЦОЯО. Результати додаткової сесії будуть доступні до 26 липня.

Для вступу на бюджет у 2025 році потрібно набрати щонайменше 130 рейтингових балів. На контракт кожен виш встановлює свої вимоги. Для спеціальностей, пов’язаних із медициною, правом та міжнародними відносинами, конкурсний бал не повинен бути меншим за 150 як для бюджету, так і для контракту.

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