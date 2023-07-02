Натуральні SPF: Як зробити саморобний засіб від сонця

Влітку багато людей насолоджуються сонячними ваннами, але важливо пам'ятати про захист від шкідливого впливу сонячних променів. Відсутність захисту може призвести до опіків, пошкоджень шкіри і навіть розвитку ракових захворювань.

Читайте також: Симптоми та причини появи алергії на сонце

Зазвичай для захисту шкіри від сонця використовують різноманітні сонцезахисні засоби з різними рівнями захисту, такі як креми, молочка або спреї з SPF (фактором захисту від сонця). SPF вказує на ступінь захисту від ультрафіолетових променів.

Однак, обираючи сонцезахисні засоби, може бути складно розібратися у всій доступній гамі продуктів. Кількість варіантів у супермаркетах просто приголомшлива, і правильно вибрати засіб, враховуючи тип шкіри, рівень захисту, тривалість дії, бренд або виробника, якість і ціна, може бути викликом.

Наприклад, сонцезахисне молочко з SPF 30 об'ємом 150 мл може коштувати від 250 до 650 гривень, залежно від виробника. Зазвичай одне пляшечку можна використовувати близько десяти разів для активного відпочинку, а сім'ї знадобиться менше. Таким чином, витрати на сонцезахисні засоби можуть стати проблемою для багатьох людей.

Але не варто засмучуватися, адже є альтернативні варіанти. Вільний ринок дозволяє скористатися природними замінниками дороговартісної сонцезахисної косметики. Природні засоби зі SPF вже давно відомі і мають додаткові корисні властивості для шкіри.

Деякі природні SPF-фактори включають масло ши, масло австралійського горіха, конопляну олію, масло жожоба, кунжутну олію, масло з виноградних кісточок, масло авокадо, масло з кісточок малини та кокосову олію. Вони можуть надати ефективний захист від сонця разом із користю для шкіри.

Нагадаємо, раніше ми вже писали про те, як зробити саморобний натуральний та безпечний крем від сонця в домашніх умовах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!