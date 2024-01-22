Навели вогонь HIMАRS: бійці ССО знищили РСЗВ 'Град', гармати 'Гіацинт-Б' і Д-20 (відео)

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили РСЗВ БМ-21 "Град", 152-мм гармати "Гіацинт-Б" та Д-20. Це сталося на Південному напрямку.

Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram. Знищити російську техніку вдалося за допомогою вогню HIMАRS.

Зазначили, що російські РСЗВ "Град", гармати "Гіацинт-Б" та Д-20 було виявлено операторами 73-го морського центру ССО під час ведення розвідки на Південному напрямку.

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Українські військові навели вогонь HIMАRS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони по РСЗВ "Град", у результаті чого техніку ЗС РФ було ліквідовано. Тоді як по гарматах ворога оператори безпілотних літальних апаратів завдали вогневого ураження ударними дронами. Після чого гармати були пошкоджені та виведені з ладу.

Крім цього, в ССО опублікували відео, у якому показали, як виявили РСЗВ "Град", гармати "Гіацинт-Б" і Д-20 противника за допомогою безпілотник. Після вдалих ударів ворог зазнавав втрат у військовій техніці.

Нагадаємо, бійці 47 бригади на Авдіївському напрямку за допомогою Bradley розібрали російський танк Т-90М "Прорив".

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