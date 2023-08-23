Накличете біду: що не можна робити з хлібом

З давніх часів люди вважали, що потрібно відноситися до хліба з великою обережністю. Інакше можуть виникнути серйозні негаразди в житті.

Про це пише radiotrek.

Що не можна робити з хлібом

Викидати

Наші предки вважали, що викидаючи хліб, людина проявляє нешанобливе ставлення до тих, хто докладав зусиль для створення цього продукту.

Вважалося, що невдячність завжди повернеться. За віруваннями, після викидання хліба сім'я може потрапити в складні матеріальні обставини і зіткнутися з лихом.

Крім того, можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

Якщо немає бажання споживати хліб, його можна "пустити на сухарі". Також цей продукт можна використовувати для годування птахів.

Єдиний випадок, коли можна викинути хліб, - це з'явлення плісняви на ньому.

Проколювати ножем або виделкою

За повір'ями, проколювання шматочка хліба ножем або виделкою може спричинити негативні наслідки, особливо для незаміжніх жінок.

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Вважалося, що дівчина, яка наколола хліб на ніж або виделку, майже не зможе знайти особисту гармонію та щастя.

Різати у повітрі

Хліб рекомендувалося різати на дошці. В іншому випадку людина може стикнутися з серйозними фінансовими труднощами.

Крім того, різання хліба у повітрі є дуже ризикованою дією, з погляду раціональності, оскільки можна поранитись.

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