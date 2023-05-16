Накличете біду: які картини заборонено вішати у будинку

Картини виконують роль декору у будинку. Але деякі предмети живопису краще не вішати у будинку – чому, розбирався UaPortal.

Сухі квіти

Картини, які зображають мертві квіти не варто вішати в будинку – вони викликають депресію та занепокоєння. Якщо дуже хочете повісити таку картину вдома – обирайте для неї місце в коридорі.

Нечитабельні надписи і ієрогліфи

Якщо ви не знаєте китайську чи японську та не можете прочитати ієрогліф, зображений на картині – краще відмовитись від її покупки. Те саме стосується і рун. Такі картини можуть притягувати негатив та нещастя (якщо на них написано щось погане).

Самотні об'єкти

Мінімалізм на картині може притягнути самотність до її власника та призвести до розлучення чи припинення стосунків з партнером.

Звірі

Картини з хижими тваринами символізують агресію, яка може передаватись господареві. Якщо хочете уникати конфліктів вдома – краще відмовитись від таких зображень.

Природні катаклізми, війни

Залиште полотна, від яких кров стигне в жилах, музеям. Вони викликають депресію та тривогу, а також притягують до будинку конфлікти.

Руїни, розбиті предмети

Зображення руїн символізують смерть. Отже, такі картини притягують до будинку біду та конфлікти.

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Портрети померлих людей

Зображення померлого родича краще не вішати на стіну у кімнаті, де ви постійно перебуваєте. Воно буде викликати у вас смуток та депресію. Також вважається, що зображення померлих людей притягують до себе негатив та погану енергетику.

Вода

Ще наші предки вважали, що вода забирає з дому благополуччя та достаток. Стояча вода символізує застій та відсутність енергії. Краще вішати картини, які зображають воду, у кімнатах, де ніхто не живе.

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