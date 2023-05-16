Назовете беду: какие картины запрещено вешать в доме
Картины выполняют в доме роль декора. Но некоторые предметы живописи лучше не вешать в доме – почему, разбирался UaPortal.
Сухие цветы
Картины, изображающие мертвые цветы, не стоит вешать в доме – они вызывают депрессию и беспокойство. Если хотите повесить такую картину дома – выбирайте для нее место в коридоре.
Нечитаемые надписи и иероглифы
Если вы не знаете китайского или японского и не можете прочитать иероглиф, изображенный на картине – лучше отказаться от ее покупки. То же касается и рун. Такие картины могут привлекать негатив и несчастье (если на них написано что-то плохое).
Одинокие объекты
Минимализм на картине может привлечь одиночество к ее владельцу и привести к разводу или прекращению отношений с партнером.
Звери
Картины с хищными животными символизируют агрессию, которая может быть передана хозяину. Если вы хотите избегать конфликтов дома – лучше отказаться от таких изображений.
Природные катаклизмы, войны
Оставьте полотна, от которых кровь стынет в жилах, музеям. Они вызывают депрессию и тревогу, а также привлекают в дом конфликты.
Руины, разбитые предметы
Изображения руин символизируют смерть. Такие картины притягивают к дому беду и конфликты.
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Портреты умерших людей
Изображение умершего родственника лучше не вешать на стену в комнате, где вы постоянно находитесь. Оно будет вызывать у вас уныние и депрессию. Также считается, что изображения умерших людей притягивают к себе негатив и плохую энергетику.
Вода
Еще наши предки считали, что вода уносит из дома благополучие и достаток. Стоячая вода символизирует застой и отсутствие энергии. Лучше вешать картины, изображающие воду, в комнатах, где никто не живет.
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