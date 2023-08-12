Накличете біду: чому не можна стригтись у день народження
У минулому наші предки вірили, що звичайна стрижка волосся може викликати неприємності для людини. Згідно з різними переконаннями, самостійна стрижка волосся могла призвести до поганих подій.
Про це пише radiotrek.
Серед різних традицій і переконань існувала ідея, що стригти волосся своїм прямим родичам не можна. Вважалося, що це може принести лише негативні результати. Зокрема, не рекомендувалося:
- стригти батька своєї доньки;
- стригти свою дитину матері;
- стригти свого чоловіка дружині та навпаки.
Також наші предки вірили, що не слід стригтися у день свого народження, адже в цей день людина стає вразливою до енергетичних змін, і це може зробити її більш схильною до негативних подій та хвороб.
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За переконаннями, навіть самому собі не слід стригти волосся. Вірили, що це може позбавити людину не лише здоров'я, а й звернути на неї увагу смерті, адже кожна відстрижена волосина може скоротити тривалість життя на рік.
Також не рекомендувалося спати з мокрим водоссям. Вірили, що це може призвести до неминучих змін, включаючи негативні.
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