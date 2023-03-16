Накличете біду: п'ять подарунків, які не можна дарувати чи приймати

Що не можна дарувати та приймати в подарунок

Не всі про це знають, але деякі подарунки категорично заборонено дарувати. Вони мають негативну енергію та приносять невдачу не тільки тому, кому ви подарували, але й дарувальнику.

Які подарунки не варто дарувати чи приймати у подарунок, читайте у матеріалі UAportal. Серед них ножі, годинник, гаманець, дзеркальце тощо.

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1. Ножі. Хоч ножі у дуже корисний подарунок, який знадобиться в господарстві, але не найкращий. Оскільки з ножами пов'язано багато різних прикмет, які обіцяють неприємності, конфлікти, сварки та розлуку.

2. Годинник – не найвдаліший подарунок. Поки вони працюють не несуть негативу, але коли зупиняться, то провокують "чорну смугу" в житті (невдачі, проблеми на роботі, вдома, в стосунках).

Також не можна дарувати та приймати в подарунок годинник для людей похилого віку, оскільки це може викликати проблеми зі здоров'ям.

Вважається, що на такий подарунок треба платити дрібною купюрою або монетою. Так ви нібито купите годинник.

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3. Гаманець. Якщо дарувати порожній гаманець, то це до злиднів та проблем з грошима. Якщо вам зробили такий подарунок, то найкращим варіантом стане одразу його повернути.

Якщо ви вирішили все ж подарувати гаманець, то пам'ятайте, що річ має бути якісною, дорогою та новою. Обов'язково в середину покладіть монети та великі купюри.

4. Дзеркальце. Людина, яка дарує комусь дзеркало, ризикує втратити свою красу, удачу та везіння. Також з таким подарунком віддають неприємності та негаразди.

Якщо ж дзеркало неправильно підібрати, то це до проблем зі здоров'ям та красою. Новий власник дзеркала має вибрати його сам.

5. Перли. Не можна дарувати перли та прикраси з перлів, оскільки це до сліз та смутку. Жінка литиме сльози та сумуватиме доти, доки не позбудеться цього подарунка.

Небезпечно, якщо жінка дарує перли іншій жінці. Такі перли можуть вкрасти молодість, здоров'я та красу.

Також поганими прикметами вважається дарувати рукавички, колготки, гроші в конверті, косметику, манікюрний набір, кухонне приладдя.

Раніше UAportal писали про те, чому не можна дарувати квіти в горщику, а також про прикмети та забобони, пов'язані з приходом гостей.

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