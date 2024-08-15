Названо ТОП-5 найкращих авто до $4000 в Україні
Український автомобільний ринок має багато привабливих пропозицій для тих, хто в пошуках надійного транспортного засобу за прийнятною вартістю. Навіть якщо ваш бюджет обмежений сумою в 4000 доларів, існують варіанти, які заслуговують уваги.
Хоч ці машини вже далеко не нові, проте при належному обслуговуванні вони продовжують бути надійними помічниками. Видання Телеграф склало список з п’яти моделей, які рекомендується розглянути при покупці автомобіля в ціновому сегменті до 4000 доларів на ринку України.
Kia Cerato
Цей корейський седан вирізняється своєю надійністю та економічністю, він ідеально підходячи для щоденних поїздок по місту.
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Renault Kangoo
Це авто пропонує високу практичність та просторий салон разом з чудовою економією пального, що робить його відмінним вибором.
Toyota Yaris
Ця модель є символом надійності та паливної економічності, а також забезпечує легкість управління, що робить її оптимальною для водіння в умовах міста.
Skoda Fabia
Цей автомобіль є втіленням європейських традицій в автопромі, він відзначається низькими витратами на обслуговування, надійністю та комфортом під час їзди.
Audi A6
На ринку України можна знайти варіанти цієї моделі навіть в преміум сегменті за ціною до 4000 доларів. Цей автомобіль відомий своєю надійністю та комфортом і доступний з автоматичною коробкою передач.
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