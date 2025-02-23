Названо ТОП-5 найдешевших нових авто в Україні у лютому 2025 року (фото)

На українському ринку нових авто доступні кілька цікавих бюджетних моделей. Вони чудово підійдуть як для міських поїздок, так і для подорожей за місто.

Команда UAportal спільно з "Твоя машина" пропонує вашій увазі п’ятірку найдоступніших нових автомобілів, які можна придбати в Україні станом на лютий 2025 року.

1. Chery Tiggo 2 Pro – найдоступніший кросовер

Chery Tiggo 2 Pro. Джерело: infocar.ua Chery Tiggo 2 Pro. Джерело: infocar.ua

Ціна: від 14 700 доларів (590 000 грн)

Двигун: 1,5 л бензин, 106 к.с.

Коробка передач: механічна/варіатор

Привід: передній

Цей невеликий кросовер із стильним зовнішнім виглядом вирізняється містким салоном і гідним рівнем оснащення за свою ціну. Він відмінно підходить для поїздок містом і недалеких подорожей за його межами.

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2. Citroën C-Elysée – недорогий та економічний седан

Citroën C3. Джерело: citroen.ua Citroën C3. Джерело: citroen.ua

Ціна: від 15 410 доларів (618 000 грн)

Двигун: 1,6 л дизель, 92 к.с.

Коробка передач: механічна/автомат

Привід: передній

Цей французький седан вирізняється містким салоном, високою надійністю та комфортною підвіскою. Дизельний мотор забезпечує економічність і робить його зручним вибором для сімейних подорожей.

3. Citroën C3 – стильний міський хетчбек

Citroën C-Elysée. Джерело: infocar.ua Citroën C-Elysée. Джерело: infocar.ua

Ціна: від 15 800 доларів (632 000 грн)

Двигун: 1,2 л бензин, 82 к.с.

Коробка передач: механічна/автомат

Привід: передній

Невеликий міський хетчбек із привабливим дизайном і передовими технологіями. Оснащений сучасною системою безпеки, він має економічний двигун, що гарантує мінімальну витрату пального.

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4. Renault Logan – перевірений часом седан

Renault Logan. Джерело: infocar.ua Renault Logan. Джерело: infocar.ua

Ціна: від 16 000 доларів (640 000 грн)

Двигун: 1,0 л бензин, 73 к.с.

Коробка передач: механічна

Привід: передній

Цей седан уже давно здобув репутацію надійного та зручного автомобіля. Завдяки просторому інтер’єру, великому багажнику та легкості в обслуговуванні, він є відмінним варіантом для щоденних поїздок.

5. Honda M-NV – найдоступніший електрокар

Honda M-NV. Джерело: chi-new-energy.com.ua Honda M-NV. Джерело: chi-new-energy.com.ua

Ціна: від 17 500 доларів (700 000 грн)

Потужність: 163 к.с.

Запас ходу: до 401 км.

Привід: передній

Цей електрокросовер вирізняється елегантним дизайном і екологічністю. Запас ходу до 401 км робить його відмінною альтернативою звичайним автомобілям для тих, хто планує перейти на транспортний засіб на електриці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найпопулярніші вживані авто в Україні.

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