Названі речі, які ніколи не можна чистити паперовими рушниками

Паперові рушники є практичним і доступним засобом для прибирання, але вони не підходять для всіх поверхонь.

Якщо ви хочете, щоб ваші речі прослужили вам довго, уникайте використання паперових рушників для наступних поверхонь:

Екран комп'ютера, телефону та телевізора

Килим

Дзеркала та скляні поверхні

Окуляри

Лаковані меблі

Екран комп'ютера, телефону та телевізора

Паперові рушники можуть подряпати тендітну поверхню екрана. Для ефективного чищення цих поверхонь рекомендується використовувати серветку з мікрофібри, змочену дезінфікуючим засобом.

Читайте також: Експерти назвали режим прання, який зробить пралку "смертельно небезпечною"

Килим

Терти пляму паперовим рушником марно. Навпаки, такий спосіб витирання ризикує посилити пошкодження. Для видалення плям з килима рекомендується використовувати спеціальні засоби та щітку.

Дзеркала та скляні поверхні

Паперові рушники можуть спричинити подряпини та потьмяніння поверхонь. Для чищення дзеркал і скляних поверхонь рекомендується використовувати бавовняну тканину.

Окуляри

Витирання окулярів паперовим рушником може призвести до подряпин на захисній поверхні. Для чищення окулярів рекомендується використовувати м'яку тканину, призначену для цього.

Лаковані меблі

Паперові рушники можуть пошкодити лаковану поверхню. Для чищення лакованих меблів рекомендується використовувати серветку з мікрофібри зі спеціальним миючим засобом.

Порада

Якщо ви не впевнені, чи можна використовувати паперовий рушник для певної поверхні, краще вибрати інший матеріал.

Раніше експерти пояснили, чому одяг перед пранням треба вивертати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!