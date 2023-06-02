Названо 4 категорії українців, яким не підніматимуть пенсії у 2023 році

Кому з українців не збільшуватимуть пенсії у 2023 році

Існує кілька категорій пенсіонерів в Україні, які не отримають підвищення виплат у 2023 році. Давайте розглянемо, кому саме не слід очікувати перерахунку пенсій.

Читайте також: Українські пенсіонери зможуть отримати 16 тисяч гривень допомоги: що відомо

У березні 2023 року було проіндексовано понад 10,5 мільйона пенсіонерів, а їхня середня пенсія зросла на 19,7%, що становить приблизно 600 гривень.

Проте, існують чотири категорії українців, які не попали під індексацію:

Працюючі пенсіонери, у яких недостатній страховий стаж і розрахунковий розмір пенсії менший за 2 100 гривень; Пенсіонери, які були працівниками прокуратури; Пенсіонери, чиї пенсії перевищують максимально встановлений законом розмір у 20 930 гривень; Пенсіонери, які отримують щомісячне довічне грошове утримання, наприклад, судді.

Пенсії в Україні вже збільшувалися двічі у 2023 році – у березні та квітні. Третє підвищення заплановано на липень.

Нагадаємо, кому можна очікувати підвищення виплат у липні:

Вчені, держслужбовці і працівники органів самоврядування. Їх пенсії будуть проіндексовані у липні; Процес перерахунку виплат для працюючих пенсіонерів вже розпочато, але підвищені суми ще не були отримані. Вони отримають надбавки за квітень, травень і червень одразу;

Читайте також: Українцям пояснили, як не втратити частину пенсії

Також існує система компенсаційних виплат за віком для пенсіонерів, чиї пенсії не досягають 10 340 гривень. Розмір цих виплат залежить від віку пенсіонера:

Людям старше 80 років надаватиметься компенсаційна виплата у розмірі 570 гривень;

Людям віком від 75 до 80 років компенсаційна виплата становитиме 456 гривень;

Люди віком від 70 до 75 років отримуватимуть 300 гривень компенсаційної виплати.

За словами міністра соціальної політики України Оксани Жолнович, у 2023 році середня пенсія зросте на 400-700 гривень, а після індексації вона буде становити від 4200 до 4600 гривень.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!