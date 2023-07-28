Названі 5 основних помилок під час прання кросівок у машинці

Кросівки - незамінний вид взуття для активного способу життя, але їх регулярне використання може призвести до забруднень та псування зовнішнього вигляду.

Щоб зберегти ваші кросівки в ідеальному стані, радимо дотримуватися кількох важливих кроків під час прання в пральній машині.

Найперше – перед пранням взуття варто ретельно вичистити від бруду та пилу. Використовуйте щітку, щоб усунути забруднення.

Перед тим, як покласти кросівки в пральну машину, зашнуруйте їх, або витягніть шнурки й виперіть їх окремо господарським милом. Це допоможе уникнути пошкодження машинки під час прання, оскільки тверді кінчики шнурків можуть застрягти в отворах барабана.

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Використовуйте спеціальний порошок для прання взуття, який не містить агресивних речовин, що здатні пошкодити матеріал, з якого виготовлено кросівки. Також не варто під час прання взуття додавати кондиціонер, оскільки коли кросівки будуть висихати, на них проявляться плями.

Під час прання у машинці оберіть режим 30-40 градусів або делікатний режим: це допоможе зберегти їхню форму та колір.

Уникайте використання відбілювача.

Сушіть кросівки на повітрі, уникайте прямих сонячних променів.

Пам'ятайте, що правильний догляд за кросівками може значно продовжити їх службу та зберегти зовнішній вигляд.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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