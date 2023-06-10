Названо чотири найбільш ревниві знаки зодіаку: можуть мучити постійними підозрами

Дехто вважає, що без ревнощів не буває кохання. Інші, навпаки, дотримуються думки, що у зрілих стосунках немає місця подібним емоціям. За словами астрологів, від нападів ревнощів найчастіше страждають чотири знаки зодіаку – Скорпіони, Діви, Овни, Риби.

Вони бачать потенційного конкурента буквально у кожному перехожому. Їх дратує, коли партнер приділяє час та увагу комусь іншому. Уродженці цих знаків можуть постійно влаштовувати сцени ревнощів, шукати докази зради та звинувачувати у відсутності кохання. З ними важко мати справу.

Скорпіон

Перше місце на п'єдесталі займає Скорпіон. Він болісно ревнивий, оскільки боїться бути скривдженим та відкинутим. Він хотів би тримати свою партнерку у золотій клітці, щоб 100 відсотків уваги приділялося саме йому.

Скорпіони часто ображаються, погрожують розлучитися чи навіть покінчити життя самогубством. Думка про те, що кохана людина може їх зрадити або покинути, змушує землю йти з-під ніг. Кохання для них усе. Вони віддані стосункам і здатні пожертвувати буквально всім.

Діва

Під маскою зібраної та організованої людини ховаються багато комплексів та невпевненість у собі. Діви дуже бояться, що недостатньо хороші для свого партнера. Звідси їх ревнощі.

Вони дуже підозрілі та мають проблеми з довірою. Діви часто перевіряють своїх партнерів, шпигують, переглядають їхній телефон або навіть наймають детектива. У глибині душі вони переконані, що зрада є лише питанням часу, і вони не переживуть цього. Уродженці знаку хочуть знати одразу все.

Овен

Люди під цим знаком зодіаку вимагають абсолютної вірності. Вони хочуть бути найважливішими і потребують партнера, який би підтверджував це на кожному кроці. Вони мають дуже високі очікування від інших. Вони хочуть, щоб їхній партнер щодня проявляв до них ніжність, дарував подарунки та запевняв у своїй прихильності. Але самі не дуже добре вміють відповідати взаємністю.

Овни думають, що одного факту, що вони у стосунках, має бути достатньо. Вони часто егоїстичні і думають в основному про себе, а також надзвичайно імпульсивні та нервові. Спершу роблять і говорять, а потім думають. Сварки на тлі ревнощів для них стандартні. Уродженці знаку можуть облити свого партнера брудом ще до того, як він встигне щось сказати на свій захист.

Риби

Люди під цим знаком зодіаку дуже чутливі і при цьому мають прекрасну інтуїцію. Вони часто бачать і відчувають більше, ніж інші, і приймають все близько до серця. Для них безневинна дружба партнера з колегою по роботі може завдати глибокого болю. Риби дуже намагаються тримати свої емоції під контролем.

Часто вони навіть не хочуть говорити, чому вони такі сумні та плачуть. Їх часто мучать сумніви. З одного боку, вони довіряють своєму партнерові та бачать, що все гаразд. З іншого боку, їм важко змиритися з тим, що вони не є єдиною важливою людиною в житті їх коханого.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.