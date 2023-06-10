Названы четыре самых ревнивых знака зодиака: могут мучить постоянными подозрениями

Некоторые считают, что без ревности не бывает любви. Другие, наоборот, придерживаются мнения, что в зрелых отношениях нет места подобным эмоциям. По словам астрологов, от приступов ревности чаще всего страдают четыре знака зодиака – Скорпионы, Девы, Овны, Рыбы.

Они видят потенциального конкурента буквально в каждом прохожем. Их раздражает, когда партнер уделяет время и внимание кому-то другому. Уроженцы этих знаков могут постоянно устраивать сцены ревности, искать доказательства измены и обвинять в отсутствии любви. С ними трудно иметь дело.

Скорпион

Первое место на пьедестале занимает Скорпион. Он болезненно ревнив, поскольку боится быть обиженным и отвергнутым. Он хотел бы держать свою партнершу в золотой клетке, чтобы 100 процентов внимания уделялось именно ему.

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Скорпионы часто обижаются, угрожают расстаться или даже покончить жизнь самоубийством. Мысль о том, что любимый человек может их предать или бросить, заставляет землю уходить из-под ног. Любовь для них все. Они привержены отношениям и способны пожертвовать буквально всем.

Дева

Под маской собранного и организованного человека скрываются многие комплексы и неуверенность в себе. Девы очень боятся, что недостаточно хороши для своего партнера. Отсюда их ревность.

Они очень подозрительны и имеют проблемы с доверием. Девы часто проверяют своих партнеров, шпионят, просматривают их телефон или даже нанимают детектива. В глубине души они убеждены, что предательство – это только вопрос времени, и они не вынесут измены. Уроженцы знака хотят знать сразу все.

Овен

Люди под этим знаком зодиака требуют абсолютной верности. Они хотят быть самыми важными и нуждаются в партнере, который бы подтверждал это каждом шагу. У них очень высокие ожидания от других. Они хотят, чтобы их партнер каждый день проявлял к ним нежность, дарил подарки и уверял в своей привязанности. Но сами не очень хорошо умеют отвечать взаимностью.

Овны думают, что одного факта, что они в отношениях, должно быть достаточно. Они часто эгоистичны и думают в основном о себе, а также чрезвычайно импульсивны и нервны. Сначала делают и говорят, а потом думают. Ссоры на фоне ревности для них стандартны. Уроженцы знака могут облить своего партнера грязью еще до того, как он успеет что-то сказать в свою защиту.

Рыбы

Люди под этим знаком зодиака очень чувствительны и при этом обладают прекрасной интуицией. Они часто видят и чувствуют больше, чем другие и принимают все близко к сердцу. Для них невинная дружба партнера с коллегой по работе может причинить глубокую боль. Рыбы очень стараются держать свои эмоции под контролем.

Часто они даже не хотят говорить, почему они такие грустные и плачут. Их часто мучат сомнения. С одной стороны, они доверяют своему партнеру и видят, что все в порядке. С другой стороны, им тяжело смириться с тем, что они не единственный важный человек в жизни их возлюбленного.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.