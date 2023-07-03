Названо чотири найвибагливіші знаки зодіаку: їм дуже важко догодити

Деяким людям справді важко догодити – у них є свої високі вимоги, яким всі довкола мають відповідати. Це стає причиною конфліктів та пов'язано зі знаком зодіакального кола, стверджують астрологи. За їхніми словами, найвибагливішими є Близнюки, Раки, Леви та Діви.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Близнюків буває важко зрозуміти. Іноді вони поводяться так, ніби їм байдуже, а іноді можуть ображатися через дрібниці. Уродженці знаку бувають дуже імпульсивними та нетерплячими, тому їхній другій половинці буде важко. Близнюки забувають про зобов'язання щодо партнера, який може почуватися покинутим у стосунках, але водночас висувають йому високі вимоги. Те саме стосується і роботи.

Рак (21 червня – 21 липня)

Раки можуть бути емоційними, іноді істеричними, тому їхні партнери схильні до численних "гойдалок" у стосунках. Уродженці знаку мають свої способи справлятися з емоціями, які іншим важко зрозуміти. Люди під цим знаком ненавидять самотність, тому очікують, що партнер буде постійно на зв'язку та в їхньому розпорядженні. Вони вимагають постійної уваги та турботи, хоча самі можуть бути холодні.

Лев (22 липня – 22 серпня)

Леви – заповзятливі люди, які люблять сяяти в компанії. Для них не буває надто багато компліментів. Чим більше вони отримують слів похвали, тим щасливіші – їм просто подобається, коли до них ставляться як до зірок. Буває, що у стосунках Леви не так віддають, як беруть. Вони очікують, що їхній партнер пристосується до них, а не навпаки, і вимагають від нього доказів любові.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Діви очікують, що їхній партнер буде постійно прихильний до них. Люди під цим знаком вимогливі до себе та оточуючих, тому постійно піднімають планку та ставлять нові умови. Також вони можуть бути вкрай критичні та прямолінійні, чим ранять близьких, хоч і не мають наміру цього робити. Діви впевнені, що їхні зауваження лише на благо, але це часто стає причиною великих конфліктів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.