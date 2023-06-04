Названо найгірших чоловіків за знаком зодіаку: життя з ними буде складним

Пошук ідеального партнера – це довгий та важкий шлях. Кому можна довіряти своє серце, а кого краще уникати? Варто прислухатися не лише до голосу інтуїції, а й до зірок, твердять астрологи.

За їхніми словами, найгіршими чоловіками є уродженці трьох знаків зодіаку. Це Тельці, Діви та Козероги.

Телець

Чоловіки, народжені під цим знаком зодіаку, – трудоголіки. Вони не можуть поставити свою обраницю на перше місце, бо завжди є щось важливіше: робота, розвиток, інтереси. Вони мають багато обов'язків і справ (часто придуманих), у гонитві за якими втрачається любов. Жінка поруч із Тельцями лише "аксесуар".

Також варто наголосити, що Телець – найупертіший із усіх знаків зодіаку. Це означає, що все має бути саме так, як хоче. Жодних дискусій, жодних компромісів. Він завжди досягне свого.

Діва

Небагато жінок можуть миритися з чоловіком-Дівою. Він примхливий і легко змінює свою думку... Або, навпаки, не може ухвалити рішення, бо потрапляє до замкнутого кола глибокого аналізу кожної проблеми. Намагатися сперечатися з ним – кошмар. Діва чіплятиметься за кожне слово і препаруватиме кожен аргумент.

Люди, народжені під цим знаком також є перфекціоністами. У них для кожного предмета в будинку є відведене місце, і переміщення його навіть на міліметр закінчується сваркою. Однак на цьому проблеми не закінчуються, адже чоловіки, народжені під знаком Діви, сором'язливі. Навіть якщо вони зацікавляться жінкою, їм важко висловити свої почуття. Жінки повинні докласти зусиль, щоб завоювати їхнє серце. Але знаків уваги від самих Дів вони не дочекаються.

Козеріг

Козеріг — один із найзагадковіших знаків зодіаку… і водночас дуже непростий партнер. З боку він може здатися ідеалом, адже це серйозний, зрілий чоловік, часто дуже роботящий, а отже, і забезпечений. Для нього дуже важливий матеріальний успіх, тому він любить оточувати себе розкішними речами, що підкреслюють його соціальний статус.

Проте будь-яка жінка, яка спокушається цими аспектами, швидко розчарується. Те, що Козерогу подобається мати, не означає, що він буде радий поділитися тим, що має. Навпаки: це знак, що відрізняється економністю чи навіть хитрістю. Він багато працював на свій успіх, тому ревно охороняє його плоди. Чоловік цього знаку також є одинаком. Він любить проводити час на самоті і зосереджений на собі.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.