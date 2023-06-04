Названы худшие мужья по знаку зодиака: жизнь с ними будет сложной

Поиск идеального партнера – это долгий и трудный путь. Кому можно доверять свое сердце, а кого лучше избегать? Стоит прислушиваться не только к голосу интуиции, но и к звездам, утверждают астрологи.

По их словам, худшими мужьями являются уроженцы трех знаков зодиака. Это Тельцы, Девы и Козероги.

Телец

Мужчины, рожденные под этим знаком зодиака, – трудоголики. Они не могут поставить свою избранницу на первое место, потому что всегда есть что-то более важное: работа, развитие, интересы. У них много обязанностей и дел (часто придуманных), в погоне за которыми теряется любовь. Женщина рядом с Тельцами всего лишь "аксессуар".

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Также стоит подчеркнуть, что Телец – самый упрямый из всех знаков зодиака. Это значит, что все должно быть именно так, как он хочет. Никаких дискуссий, никаких компромиссов. Он всегда добьется своего.

Дева

Немногие женщины могут мириться с мужчиной-Девой. Он капризен и легко меняет свое мнение... Или, наоборот, не может принять решение, потому что попадает в замкнутый круг глубокого анализа каждой проблемы. Пытаться спорить с ним – кошмар. Дева будет цепляться за каждое слово и препарировать каждый аргумент.

Люди, рожденные под этим знаком, также являются перфекционистами. У них для каждого предмета в доме есть точно отведенное место, и перемещение его даже на миллиметр заканчивается ссорой. Однако на этом проблемы не заканчиваются, ведь мужчины, рожденные под знаком Девы, застенчивы. Даже если они заинтересуются женщиной, им трудно выразить свои чувства. Женщины должны приложить усилия, чтобы завоевать их сердце. Но знаков внимания от самих Дев они не дождутся.

Козерог

Козерог — один из самых загадочных знаков зодиака… и в то же время очень непростой партнер. Со стороны он может показаться идеалом, ведь это серьезный, зрелый мужчина, часто очень трудолюбивый, а значит, и обеспеченный. Для него крайне важен материальный успех, поэтому он любит окружать себя роскошными вещами, отражающими его социальный статус.

Однако любая женщина, соблазнившаяся этими аспектами, быстро разочаруется. То, что Козерогу нравится иметь, не означает, что он будет рад поделиться тем, что у него есть. Наоборот: это знак, отличающийся экономностью или даже хитростью. Он много работал для своего успеха, поэтому ревностно охраняет его плоды. Мужчина этого знака также является прирожденным одиночкой. Он любит проводить время в одиночестве и сосредоточен на себе.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.