Названо найгірших партнерів за знаком зодіаку: їх ревнощі та егоїзм руйнують стосунки

Є люди, які, вступаючи у романтичні стосунки, різко змінюються. Маніпулювання та ревнощі затемнюють їм розум, що повільно, але впевнено руйнує все.

За словами астрологів, найгіршими партнерами є три знаки зодіаку. Це Водолії, Стрільці та Близнюки. Їхнє бажання контролювати інших настільки сильне, що обранець чи обраниця можуть почуватися скутими та нещасними.

Водолій

Водолій – справжній маніпулятор. Люди під цим знаком зодіаку намагаються контролювати свого партнера через проблеми з довірою. Вони у всьому чують каверзу, яку, щоб уберегтися від болю, звалюють на свою другу половину. Їхня надмірна підозрілість перетворює навіть найменшу проблему на велику. Сотні розмов, запевнень та постійних доказів любові мало. Водолії у стосунках потребують уваги та впевненості в тому, що їм більше не буде боляче.

Стрілець

Стрілець ставить себе перше місце. Він природжений лідер, якому часто доводиться самостверджуватись за рахунок партнера. Люди під цим знаком зодіаку рідко дбають про потреби свого партнера. Якщо вони не побачать у цьому свого інтересу. Стрілець вкрай невблаганний, тому не здатний забути навіть дрібницю. Його імпульсивність і прагнення контролю призводять до серйозних непорозумінь у стосунках.

Близнюки

Близнюки, з одного боку, шукають стабільності, з іншого, все життя мріють бути незалежними. Люди під цим знаком зодіаку ухиляються від відповідальності і за будь-яку ціну доводять свою правоту. Хоча Близнюки на початку стосунків здаються ідеальними партнерами на довгі роки, коли минає перше захоплення, все змінюється. Рутина та стабільність даються їм нелегко, хоча вони часто борються із цим. Таким людям потрібний простір і впевненість у тому, що партнер виявить велике розуміння.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.