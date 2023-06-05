Названы худшие партнеры по знаку зодиака: их ревность и эгоизм разрушают отношения

Есть люди, которые, вступая в романтические отношения, резко меняются. Манипулирование и ревность затемняют им разум, что медленно, но уверено разрушает все.

По словам астрологов, худшими партнерами являются три знака зодиака. Это Водолеи, Стрельцы и Близнецы. Их желание контролировать других настолько сильное, что избранник или избранница могут чувствовать себя скованными и несчастными.

Водолей

Водолей – настоящий манипулятор. Люди под этим знаком зодиака пытаются контролировать своего партнера из-за проблем с доверием. Они во всем чуют подвох, который, чтобы уберечься от боли, сваливают все на свою вторую половину. Их чрезмерная подозрительность превращает даже самую маленькую проблему в большую. Сотни разговоров, заверений и постоянных доказательств любви не достаточно. Водолеи в отношениях нуждаются во внимании и уверенности в том, что им больше не будет больно.

Видео дня

Стрелец

Стрелец ставит себя на первое место. Он прирожденный лидер, которому часто приходится самоутверждаться за счет партнера. Люди под этим знаком зодиака редко заботятся о потребностях своего партнера. Если только они не увидят в этом своего интереса. Стрелец крайне неумолим, поэтому не способен забыть даже самую мелочь. Его импульсивность и стремление к контролю приводят к серьезным недоразумениям в отношениях.

Близнецы

Близнецы, с одной стороны, ищут стабильности, с другой стороны, всю жизнь мечтают быть независимыми. Люди под этим знаком зодиака уклоняются от ответственности и любой ценой доказывают свою правоту. Хотя Близнецы в начале отношений кажутся идеальными партнерами на долгие годы, когда проходит первое увлечение, все меняется. Рутина и стабильность даются им нелегко, хотя они часто борются с этим. Таким людям необходимо пространство и уверенность в том, что партнер проявит большое понимание.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.