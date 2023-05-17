Названо категорії пенсіонерів, які можуть не платити за комуналку

Хто із пенсіонерів може не платити за комунальні послуги

Згідно з інформацією видання "На пенсії", сільські пенсіонери мають право на ряд пільг щодо оплати комунальних послуг, крім звичайної пенсії та доплат за вік. Деякі категорії сільських пенсіонерів можуть навіть бути звільнені від сплати комунальних платежів.

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Особливо варто відзначити, що пенсіонери, які працювали у сфері освіти, медицини, фармації, бібліотекознавства, а також працівники з охорони рослин у сільських районах та селищах міського типу, можуть отримати 100% знижку на комунальні послуги.

Варто відзначити, що ця пільга надається лише тим пенсіонерам, чиї середньомісячні доходи за останні шість місяців не перевищують встановленого розміру, який відповідає доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу у 2023 році – 3760 гривень.

У випадку, якщо ваша пенсія перевищує зазначену суму, ви не матимете права на пільги з оплати комунальних послуг. Однак, в такому разі ви можете звернутися до Пенсійного фонду стосовно призначення житлової субсидії.

Раніше ми повідомляли, в яких українських регіонах пенсійні виплати найбільші. З'ясувалося, що пенсіонери "багатші" у Києві, на Луганщині та на Донеччині.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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