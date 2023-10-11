Названо небезпечні дні до кінця жовтня: остерігайтеся їх

У жовтні 2023 року очікується ще кілька магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття багатьох людей.

Згідно з прогнозом, з 13 по 15 жовтня активність магнітного поля Землі буде на рівні двох балів (невеликі збурення).

Читайте також: Магнітні бурі у жовтні: названо небезпечні дні на другий місяць осені

20 жовтня очікується сильна магнітна буря. Вона може вплинути на настрій та здоров'я людей. Люди, які мають проблеми з серцем, можуть відчувати посилення симптомів, а у людей з підвищеною тривогою може виникнути панічна атака.

25-27 жовтня очікується ще одна серйозна сонячна активність.

Необхідно пам'ятати, що сила геоударів може бути трохи вищою або нижчою за очікувану. Згідно з поточним прогнозом, жовтень 2023 року буде відносно спокійним. Проте потрібно ретельно підготуватися до цих явищ, оскільки геошторми зазвичай приносять людям чимало проблем.

Що не можна робити під час магнітних бур

Особливо під час геомагнітних штормів рекомендується:

Уникати роботи з різними технічними пристроями.

Не сідати за кермо автомобіля, навіть якщо ви не схильні до впливу погоди.

Відмовитися від занять, які потребують концентрації та уваги.

Не надмірно використовувати мобільні телефони або комп'ютери.

Уникати важких фізичних навантажень.

Як захиститися від магнітних бур

Щоб захиститися від магнітних бур, можна дотримуватися таких рекомендацій:

Більше відпочивайте.

Пийте більше рідини.

Їжте здорову їжу.

Відмовтеся від алкоголю та кави.

Приймайте заспокійливі препарати, якщо це необхідно.

Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття під час магнітної бурі, зверніться до лікаря.

Пропонуємо дізнатися, як врятуватися від впливу геомагнітних коливань.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!