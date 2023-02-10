Названо продукти, які не варто зберігати в холодильнику

Більшість з українців усі продукти, які потребують довготривалого зберігання, пхають їх у холодильники, навіть не підозрюючи, що таким чином можна лише зашкодити їм. Деякі з продуктів взагалі не варто класти у холод, щоб продовжити їм термін життя.

Якщо дотримуватися певних правил, то ви зможете надовше зберегти їжу свіжою. UAPortal зібрав перелік тих продуктів, які не варто класти у холодильник, щоб вони довше залишалися придатними до споживання.

Зокрема, не варто класти у холодильник шоколад – на ньому утвориться конденсат, і коли ви витягнете його, то на плитці з'являться білі розводи, через те, що цукор, який міситься у продукті, розчиниться.

Банани та інші фрукти, що ростуть у теплих країнах – від знаходження у холодильнику вони почнуть темнішати та швидше псуватися. Зазвичай ці фрукти завозять недозрілими, тож для зберігання їм потрібна кімнатна температура повітря.

Цитрусові до того ж в'януть та розм'якшуються, коли лежать у холоді. Їхня шкірка може покритися плямами. З усіх цитрусових лише лимони більш-менш добре переносять холод.

Помідори – можуть втрачати запах й смакові якості, вода, що міститься в овочі під дією холоду змінює структуру й помідор стає в'ялим.

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Картопля – під час зберігання у холоді крохмаль, що міститься в овочі, перетворюється на цукор. Тому у холоді картопля стає солодкою на смак та більш в'ялою. Вважається, що якщо картопля полежить у холоді, а потім буде піддана термообробці, то у ній з'являться канцерогени.

Цибуля – вона вбирає запахи інших продуктів і залишає їм свій запах. При підвищеній вологості овоч розм'якшується та покривається пліснявою. Зберігати цибулю треба у прохолодному сухому місці, а ще – якомога далі від картоплі.

Авокадо — цей плід зазвичай продається недостиглим. Тож він швидше стане м’яким і досягне стиглості, якщо зберігати його при кімнатній температурі.

Мед – його варто зберігати за температури від -7 до +20 градусів. Якщо в холодильнику температура нижча, то краще поставити баночку з медом у сухе, темне та прохолодне місце. Цей продукт у холоді може й зацукритися, змінити смак, тож буде непридатним для приготування випічки.

Домашня консервація – немає сенсу, оскільки ці продукти вже мають у складі "консерванти", які продовжують життя продуктам. До того ж домашню консервацію краще спожити протягом кількох діб після того, як ви її відкрили.

Соуси, приправи та кетчупи – немає сенсу класти у холодильник, бо вони можуть "напахтити" його своїми ароматами. До того ж вони не зіпсуються, якщо їх тримати у темному прохолодному місці на кухні.

До речі, не варто зберігати у холодильнику коньяк та вино – ці міцні напої можуть змінити смак та запах. Як правильно їх зберігати, написано на етикетці, тож дотримуйтеся рекомендацій виробника.

Хліб – для його зберігання найкраще підійде дерев'яна хлібниця, бо у холодильнику цей продукт втратить смакові якості та "пружність". До того ж він стане швидше черствіти.

Зелень – або заморозьте, або зберігайте у пластиковому судку, на низ якого застелено паперову серветку. Якщо зберігати зелень у поліетиленовому пакеті в холодильнику, у ній заведеться цвіль.

Солодкий болгарський перець може втратити свою хрумкість, тож не варто ризикувати й класти його до холодильника.

Свіжі огірки теж не придатні до зберігання у холодильнику, бо стануть водянистими та швидше псуватимуться.

Часник – швидко пліснявіє та стає більш м'яким, якщо лежить у холодильнику, тож краще зберігайте його у темному прохолодному місці.

Ягоди – вони містять багато вологи у складі, тож у холодильнику можуть швидше зіпсуватися. Якщо свіжі ягоди потрібно надовше зберегти, то або не мийте їх, перед тим як покласти в холод, або заморожуйте.

Оливкова олія – вона у холоді твердне, тому псується її смак.

Соєвий соус – він просто дарма займе місце у холодильнику. Його складники дозволяють зберігати продукт й без холоду.

Вершкове масло – якщо потрібно, аби воно було м'яким та зручно намазувалося на хліб, візьміть невеличкий шматок, покладіть на блюдце й користуйтеся протягом кількох днів. Якщо ви робите запаси масла, то зберігайте у морозилці.

Арахісове масло – зазвичай воно не потребує довготривалого зберігання. Навіть відкрита баночка з арахісовим маслом може до 3 місяців зберігатися при кімнатній температурі.

Горіхи теж не варто пхати у холодильник, бо вони втратять смакові властивості.

Кава та чай – не варто дарма займати місце у холодильнику. Найкраще зберігати ці продукти у сухому місці, а каву ще й герметично закритою.

Недоречно класти до холодильника і яблука – вони швидше зів'януть та почнуть псуватися.

Рибним консервам теж не місце у холодильнику, краще покладіть їх туди, де вони не займатимуть зайве місце. Єдиний варіант потрапити до холодильника, це коли консерва відкрита.

Нутелла – ця паста не потребує холоду для зберігання, вона у холодильнику лише затвердне.

Не варто класти до холодильника баклажани та кабачки – ці овочі варто зберігати якомога далі від прямих сонячних променів за кімнатної температури, бо вони чутливі до низьких температур. У холоді вони можуть втрачати поживні речовини та корисні властивості, а також стануть м'якими.

Не варто класти до холодильника ті плоди, що мають великі кісточки – це персики, абрикоси, нектарини, вишні та черешні. Краще їх довго взагалі не зберігати, а вживати одразу після покупки.

Ну і на останок, ковбаса салямі – це сорт твердої копченої ковбаси з висушеного на повітрі м'яса. Її можна зберігати за кімнатної температури від 30 до 40 днів.

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