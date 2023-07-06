Названо п'ять найхитріших знаків зодіаку: вони можуть 'грати' почуттями інших

Хитрість іноді допомагає уникнути неприємностей та отримати бажане. Однак серед усіх уродженців зодіакального кола є п'ять, які використовують її постійно задля досягнення своєї мети. Вони можуть легко маніпулювати іншими.

Водолій

Водолій - знак зодіаку, який дуже непередбачуваний і любить діяти інакше, ніж інші. Він справжній майстер створювати незвичайні ситуації, які залишають інших людей збентеженими та невпевненими в тому, як на них реагувати. Уродженці знаку використовують хитрість, щоб досягти успіхів на роботі.

Близнюки

Близнюки розумні та завжди шукають нові знання. Будучи дуже красномовними, вони чудово можуть повернути будь-яку ситуацію на свою користь. Уродженці знаку – майстри мистецтва переконання та можуть маніпулювати словами, щоб завжди здаватися переконливими. Вони також мають здатність швидко реагувати на ситуації, в яких вони опинилися – завжди й усьому знайдуть виправдання.

Рак

Рак – це знак зодіаку, який досконало опанував мистецтво емоційного маніпулювання і вміє викликати в інших різні почуття. Уродженці знаку можуть використовувати свої тонкі жести, слова та погляди, щоб отримати те, що вони хочуть. Варто бути обережним у спілкуванні з Раками, щоб не стати черговою їхньою жертвою.

Лев

Леви впевнені в собі і мають сильні лідерські якості. Вони сповнені енергії і мають природну чарівність. Їхня креативність і амбіції роблять їх успішними в багатьох сферах. Лев – знак, сповнений впевненості у собі та харизми. Люди, народжені під цим знаком, часто можуть маніпулювати оточуючими, використовуючи свою чарівність та впевненість у собі. Вони майстри гри і можуть переконати інших у своїй точці зору.

Скорпіон

Скорпіон – це знак зодіаку, який знає силу спокусливого магнетизму та може використовувати його для маніпулювання іншими. Люди, народжені під цим знаком, мають надзвичайну здатність приваблювати оточуючих своєю харизмою. Вони можуть використовувати цю силу для досягнення своїх цілей та контролю над ситуацією. Якщо ви хочете уникнути їх інтриг, ви повинні знати про їхній потенціал і не піддаватися.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.