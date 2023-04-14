Названо п'ять 'найхолодніших' знаків зодіаку: вони приховують свої емоції

Серед усіх уродженців зодіакального кола є п'ять, які не поспішають виявляти свої емоції. Вони не говорять про свої почуття, приховують справжні наміри і самі страждають від цього.

За словами астрологів, "найхолоднішими" в емоційному плані є Близнюки, Терези, Водолії, Козероги та Скорпіони. Ось у чому причина!

Повітряні знаки (Близнюки, Терези, Водолії) схильні бути раціональними та логічними у своїх рішеннях та підході до стосунків. Однак це не означає, що вони не здатні любити чи співчувати іншим – уродженці цих знаків просто не показують своїх почуттів.

Також потайними є Скорпіони та Козероги – вони не говорять про почуття другій половинці, навіть якщо шалено закохані. Уродженці цих знаків вважають, що дії набагато важливіші, ніж слова. Однак це може стати причиною непорозумінь із другою половинкою.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.