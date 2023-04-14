Названы пять самых 'холодных' знаков зодиака: они скрывают свои эмоции

Среди всех уроженцев зодиакального круга есть пять, которые не спешат проявлять свои эмоции. Они не говорят о своих чувствах, скрывают истинные намерения и сами от этого страдают.

По словам астрологов, самыми "холодными" в эмоциональном плане являются Близнецы, Весы, Водолеи, Козероги и Скорпионы. Вот в чем причина!

Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолеи) склонны быть рациональными и логичными в своих решениях и подходе к отношениям. Однако это не означает, что они не способны любить или сопереживать другим – уроженцы этих знаков просто не показывают своих чувств.

Также скрытными являются Скорпионы и Козероги – они не говорят о чувствах второй половинке, даже если безумно влюблены. Уроженцы этих знаков считают, что действия гораздо важнее, чем слова. Однако это может стать причиной недоразумений со второй половинкой.

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Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.