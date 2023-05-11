Названо найщиріших чоловіків за знаком зодіаку: вони не будуть брехати

Викриття брехні може бути досить складним завданням. Завдяки численним прийомам маніпулювання, які використовують брехуни, повірити їм досить легко. Проте деякі знаки зодіаку не можуть брехати, твердять астрологи.

За їхніми словами, чоловіки Раки, Овни, Леви, Стрільці є найщирішими і не підуть на обман. Особливо якщо йдеться про другу половинку, адже у них на першому місці у житті сім'я.

Рак

Уродженці цього знаку зодіаку не зможуть дивитися вам у вічі, розповідаючи вигадану історію. Раки не люблять брехати, оскільки це суперечить їхнім принципам і поглядам на життя, і якщо вже захочуть щось приховати, то швидше ухиляться від теми, ніж підуть на обман. Що стосується стосунків з партнером, то Раки досить чесні та прямолінійні: для них важливе щастя коханої людини.

Овен

Овни діють імпульсивно, ними рухають емоції, які неможливо приховати. Наміри уродженців знаку видно неозброєним оком – вони не плануватимуть заплутані інтриги, а також не будуть навмисно діяти на шкоду іншій людині. Натомість Овни вважають за краще чесно поговорити і в разі потреби визнати свої помилки.

Діва

Уродженці знаку не надто переймаються тим, що їхні слова можуть зачепити когось. Навіть у стосунках з партнеркою вони різкі та прямолінійні. Діви впевнені, що гірка правда краще, ніж солодка брехня. Коли та чи інша ситуація їх не влаштовує, вона не проґавлять можливості прямо висловити своє невдоволення. І це може бути проблемою у стосунках.

Стрілець

Стрільці – майстри говорити правду, навіть якщо це може завдати болю. Їхня вроджена чесність не дозволяє їм плести інтриги. Але проблема в тому, що уродженці знаку не можуть зберігати довірені ним таємниці, навіть якщо відчувають, що це може зашкодити комусь із найближчого оточення. У стосунках Стрільці найбільше цінують щирість та вірність.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.