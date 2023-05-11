Названы самые искренние мужчины по знаку зодиака: они не будут врать

Разоблачение лжи может быть довольно сложной задачей. Благодаря многочисленным приемам манипулирования, которые используют обманщики, поверить им достаточно легко. Однако некоторые знаки зодиака не могут лгать, утверждают астрологи.

По их словам, мужчины Раки, Овны, Левы Стрельцы являются самыми искренними и не пойдут на обман. Особенно если речь идет о второй половинке, ведь у них на первом месте в жизни семья.

Рак

Уроженцы этого знака зодиака не смогут смотреть вам прямо в глаза, рассказывая выдуманную историю. Раки не любят врать, поскольку это противоречит их принципам и взглядам на жизнь, и если уже захотят что-то утаить, то скорее "ускользнут" от темы, чем пойдут на обман. Что касается отношений с партнером, то Раки достаточно честны и прямолинейны: для них важно счастье любимого человека.

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Овен

Овны действуют импульсивно, ими движут эмоции, которые невозможно скрыть. Намерения уроженцев знака видны невооруженным глазом – они не будут планировать или плести запутанные интриги, а также намеренно действовать во вред другому человеку. Вместо этого Овны предпочитают честно поговорить и в случае необходимости признать свои ошибки.

Дева

Уроженцы знака не слишком заботятся о том, что их слова могут задеть кого-то. Даже в отношениях с партнером они резки и прямолинейны. Девы уверены, что горькая правда лучше, чем сладкая ложь. Когда та или иная ситуация их не устраивает, она не упустят возможности прямо выразить свое недовольство. И это может быть проблемой в отношениях.

Стрелец

Стрельцы – мастера говорить правду, даже если это может причинить боль. Их врожденная честность не позволяет им плести интриги. Но проблема в том, что уроженцы знака не могут хранить вверенные им тайны, даже если чувствуют, что это может навредить кому-то из ближайшего окружения. В отношениях Стрельцы больше всего ценят искренность и верность.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.