Названо найбрехливіші знаки зодіаку: можуть обдурити будь-кого

Деякі люди постійно вдаються до обману і не вміють зберігати секрети. Вони часто поширюють чутки про інших, намагаючись тим самим зіпсувати репутацію тим, кого вважають конкурентами.

За словами астрологів, брехня – головна зброя чотирьох знаків зодіаку. Йдеться про Близнюків, Левів, Риб і Водоліїв.

Близнюки

Уродженці цього знаку зодіаку дуже товариські, але до нових знайомств вони ставляться як до угоди. Близнюки підтримують контакти лише з тими, кого вважають цікавими у плані вигоди. Якщо дружба їм нічого не приносить, легко розривають зв'язки. Уродженці знаку часто брешуть своїм близьким, щоб здаватися кращим. Також вони схильні до зрад.

Лев

Леви звикли бути завжди й у всьому першими. Уродженці знаку хочуть, щоб ними захоплювалися, і не здатні визнати свою провину. Леви будуть брехати будь-кому, аби не втратити свій авторитет, і в гонитві за славою можуть піти на підлості. Вони без жалю зраджують тих, хто був близький.

Риби

Риби часто витають у мріях і вигадують собі "альтернативний світ". Вони брешуть так майстерно, що самі іноді вірять у свою брехню. Уродженці знаку вважають, що роблять це на благо, і зовсім не соромляться, якщо їх зловлять на гарячому. Риби легко знайдуть собі виправдання, адже придумати нову версію подій не складе їм труднощів.

Водолій

Уродженці цього знаку зодіаку люблять розповсюджувати плітки, щоб бути у центрі уваги. Водолії тонко відчувають людей і є сильними маніпуляторами, здатними грати на почуттях інших. Вони брешуть заради вигоди або щоб підвищити свою самооцінку. Їм не варто довіряти секрети, щоб потім гірко не пошкодувати.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.