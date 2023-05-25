Названы самые лживые знаки зодиака: могут обмануть кого угодно

Некоторые люди постоянно прибегают к обману и совершенно не умеют хранить секреты. Они часто распространяют слухи о других, пытаясь тем самым возвысить себя и испортить репутацию тем, кого считают конкурентами.

По словам астрологов, ложь – главное оружие четырех знаков зодиака. Речь идет о Близнецах, Львах, Рыбах и Водолеях.

Близнецы

Уроженцы этого знака зодиака очень общительные и обаятельные, но к новым знакомствам они относятся как сделке. Близнецы поддерживают контакты только с теми, кого считают интересными себе в плане выгоды. Если дружба ничего им не приносит, легко разрывают связи. Уроженцы знака часто врут своим близким, чтобы казаться лучше. Также они склонны к изменам.

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Лев

Львы привыкли быть всегда и во всем первыми. Уроженцы знака хотят, чтобы ими восхищались, и совершенно не способны признать свою вину. Львы будут врать кому угодно, лишь бы не потерять свой авторитет, и в погоне за славой могут пойти на подлости. Они без сожаления предают тех, кто был им близок.

Рыбы

Рыбы часто витают в мечтах и придумывают себе "альтернативный мир". Они врут так искусно, что сами иногда верят в свою ложь. Уроженцы знака считают, что делают это во благо, и совсем не стесняются, если их поймают на горячем. Рыбы легко найдут себе оправдание, ведь придумать новую версию событий не составит для них труда.

Водолей

Уроженцы этого знака зодиака любят распространять сплетни, чтобы быть в центре внимания. Водолеи тонко чувствуют людей и являются сильными манипуляторами, способными играть на чувствах других. Они врут ради выгоды или чтобы повысить свою самооценку. Им не стоит доверять секреты, чтобы потом горько не пожалеть.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.