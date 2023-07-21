Названо найбільш невірні знаки зодіаку: легко можуть піти на зраду і брехати

Немає нічого болючішого у стосунках, ніж зрада, яка може розбити серце на сотні уламків. Люди, які пережили це, можуть мати проблеми з довірою. Астрологи стверджують, що на схильність людини до зрад впливає знак зодіаку. Так, найчастіше йдуть наліво Близнюки, Риби, Овни та Стрільці.

Близнюки

Близнюки відомі тим, що люблять експериментувати, їм потрібні нові враження. Тому так часто трапляється, що вони не вірні своїй другій половинці. Їм просто нудно і потрібні нові "подразники". Вони не з тих людей, які легко стають розсудливими.

Риби

Риби – дуже емоційний знак зодіаку, завдяки цьому вони дуже швидко закохуються. Так що ніщо не заважає їм зрадити партнеру з "любов'ю всього їхнього життя". Зазвичай вони швидко помічають, що помилилися, але виправити все не так просто і найчастіше просто не виходить.

Овен

Овен – один із знаків зодіаку, який найчастіше обманює. Він має на це "причини". По-перше, йому все дуже швидко набридає, і це стосується і людей, якими він оточує себе. Крім того, у нього завжди має бути те, що хоче.

Стрілець

Стрілець – знак зодіаку, котрий любить людей. Уродженці цього знаку зодіаку сповнені вогню та енергії, проте дуже мінливі. Безневинний флірт може легко закінчитися зрадою. Більше того, у них не буде жодних докорів совісті! Стрільці люблять волю і не визнають жодних обмежень.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.