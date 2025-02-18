Названо найвигідніші мобільні тарифи для пенсіонерів у 2025 році

Сьогодні важко уявити повсякденне життя без мобільного телефона. В Україні оператори зв’язку пропонують безліч тарифних планів, орієнтованих на різні категорії користувачів.

Людям літнього віку, для яких головне – можливість завжди залишатися на зв’язку, підійдуть економні пакети з базовими послугами та невисокою щомісячною оплатою. Команда UAportal спільно з "Новини.LIVE" ділиться рекомендаціями щодо вибору оптимального тарифного плану для українців віком 60+ у 2025 році.

Найвигідніший тарифний план від Київстару у 2025 році

Один із найвигідніших варіантів – "LOVE UA Магніт Контракт". Протягом першого року його вартість складає 100 грн на місяць, а згодом підвищується до 175 грн. Цей тарифний план передбачає для абонентів такі можливості:

20 ГБ мобільного Інтернету;

4,3 ГБ у роумінгу;

1 200 хвилин для дзвінків на номери Київстар, інших мобільних операторів та міські номери (після закінчення хвилин – безліміт на Київстар);

100 SMS по Україні;

один бонусний сервіс ("Суперсила") без додаткової оплати.

Опція "Суперсила" надає можливість обрати один із додаткових бонусів: безлімітний доступ до Інтернету, домашній Інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с, необмежені дзвінки, Київстар ТБ, безлімітні SMS, користування популярними застосунками без тарифікації, 50 хвилин для розмов у роумінгу, 5 ГБ мобільного Інтернету за кордоном або додаткову SIM-карту для планшета чи іншого телефона.

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Який тарифний план обрати у мобільного оператора Vodafone

Одним із найоптимальніших варіантів у Vodafone є тариф "Red Start". Його вартість становить 150 грн на місяць протягом перших шести місяців, після чого підвищується до 190 грн. Водночас, при перенесенні номера до Vodafone, ціна знижується до 120 грн на рік. У рамках цього тарифу абоненти отримують:

20 ГБ мобільного Інтернету;

200 хвилин на інші мобільні мережі;

Безлімітні дзвінки в мережі Vodafone;

200 SMS по Україні.

Також діє спеціальна пропозиція "2 місяці безкоштовного YouTube Premium", яка надає можливість тимчасово насолоджуватися сервісом без реклами та з підтримкою фонової роботи.

Найвигідніший тариф від lifecell

Мобільний оператор lifecell суттєво зменшив кількість доступних тарифів, залишивши лише кілька основних. Серед найбільш бюджетних варіантів – тариф "Максі" з місячною вартістю 300 грн. Водночас цю суму можна зменшити:

персоніфікація номера зменшить ціну до 250 грн;

перенесення номера в lifecell знизить вартість до 190 грн.

Користувачі, які підключать цей тарифний план, зможуть отримати:

Безлімітні дзвінки всередині мережі;

25 ГБ мобільного Інтернету або безлімітний трафік (з акцією "Мега безліміт" за умови своєчасної оплати);

750 хвилин на всі мобільні мережі України + ще 750 хвилин при своєчасній оплаті (крім lifecell);

Вільний доступ до популярних мобільних додатків (Apple Music, Apple TV, Facebook, Instagram, Shazam, Signal, Skype, SoundCloud, Spotify, Telegram, TikTok, Viber, WhatsApp, X, YouTube тощо).

Раніше ми розповідали, що оператор мобільного звʼязку lifecell підвищує тарифи.

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