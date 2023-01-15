Названі приховані функції iPhone, про які ви могли не знати

У телефонах від Apple є чимало прихованих чи неочевидних для користувача функцій. Про існування деяких з них знають не всі власники iPhone.

Щоб прискорити та полегшити користування смартфоном, пропонуємо ознайомитися з кількома функціями, про існування яких ви могли навіть не здогадуватися.

Поліпшити роботу Touch ID можна простим способом – необхідно зареєструвати кілька нових відбитків того ж пальця, яким ви звикли знімати блокування зі смартфона. При цьому реєструвати відбиток щоразу необхідно під дещо іншими кутами. Завдяки цьому трюку Touch ID стане набагато краще та стабільніше визначати ваш відбиток.

Сканування документів в нотатках – необхідно створити нову нотатку, натиснути на іконку "+" над клавіатурою та у меню обрати "Відсканувати документи", навести об'єктив камери на iPhone. Документ буде автоматично визначений сканером, але при цьому ви зможете відрегулювати точність сканування.

Якщо ви випадково закрили вкладку Safari та хочете повернутися на неї, перейдіть до меню перегляду відкритих сторінок і натисніть "+".

У Safari можна відкрити посилання на новій вкладці – достатньо натиснути двома пальцями однієї руки одночасно.

У стандартному калькуляторі на iPhone можна видаляти останні набрані цифри – проведіть вліво або вправо по рядку з цифрами. Зайва цифра відразу відійде.

Миттєво передзвонити останньому набраному контакту – потрібно двічі натиснути на кнопку виклику й ваш смартфон почне набирати останній вихідний номер.

Швидка серійна зйомка у додатку "Камера" – натисніть кнопку спуску затвора й утримуйте. Увесь час, поки ви утримуватимете кнопку, iPhone зніматиме фотографії. Таким чином, найкраще знімати об'єкти в русі.

Миттєва конвертація валют – наберіть відповідний запит у пошуку Spotlight, який відкривається шляхом свайпа вниз головним екраном.

Штатна клавіатура iOS має цілий набір додаткових символів, які не відображаються за замовчуванням – щоб отримати доступ до них, необхідно затиснути символи за умовчанням. Вже за секунду з'явиться віконце з переліком доступних символів.

Щоб не перемикатися на розкладку із символами, натисніть та утримуйте кнопку "123" (вона відповідає за відкриття клавіатури із символами) та не відриваючи пальця від екрана проведіть по символу, який хочете вставити.

Відстеження пройдених кроків – ця функція міститься у стандартному додатку "Здоров'я". Він рахує кроки та враховує підйом по сходах.

Фільтри у додатку "Фото" – можна провести повноцінну роботу над будь-яким знімком і суттєво покращити його.

На iPhone можна приховувати фотографії – оберіть необхідні знімки та натисніть "Поділитися", а потім оберіть "Приховати". Ці знімки більше не відображатимуться у загальній галереї, а будуть розміщені в альбомі "Приховані".

А в програмі "Камера" можна покращити фотографії – торкніться екрана iPhone, а потім торкніться ще раз і утримуючи палець на екрані, проведіть вгору або вниз. Зміни ви помітите моментально — зображення змінюватиметься.

У Safari можна прискорити відкриття вебсторінки. Увійдіть у налаштування, оберіть "Safari", потім "Додатки" та "Experimental Features". Поставте прапорець на Link Preload.

Спалах при сповіщеннях чи під час вхідних дзвінків, якщо телефон на беззвучному режимі. Треба натиснути "Установки", "Основні", обрати "Універсальний доступ" та натиснути "Спалах попереджень".

Повернення нагору в будь-якій програмі – торкніться годинника у верхньому рядку.

У стандартній програмі "Годинник" є таймер на зупинку відтворення музики або відео. Встановіть таймер і виберіть опцію "Зупинити".

Перенесення будильника – можна натиснути на одну з кнопок регулювання гучності. Один натиск і будильник відразу замовкне та буде відкладений на 9 хвилин.

У стандартному додатку "Компас" є додаткова вкладка "Рівень" – за його допомогою можна вирахувати кут нахилу предметів.

Нагадаємо, що існує низка причин, що можуть пояснити, чому ваш телефон став повільно працювати. Фундаментальну роль відіграє індивідуальні звички користування гаджетом та його обслуговування. Розповідаємо про фактори, які сповільнюють роботу мобільного телефону.

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