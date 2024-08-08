Названо ТОП-10 найкращих сімейних кросоверів на вторинному ринку

Кросовери нині стали найбільш популярним типом авто серед сімейних водіїв. Раніше вони надавали перевагу мінівенам чи універсалам, проте останнім часом дедалі частіше обирають моделі з підвищеною прохідністю.

Автофахівці з "Whatcar" склали перелік з десяти найкращих сімейних кросоверів на вторинному ринку. На вершині рейтингу опинилася Mazda CX-5. Експерти відзначили її за просторість салону, відмінну динаміку та великий набір опцій. На їхню думку, цей автомобіль пропонує найкращий баланс ціни та якості.

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На другій сходинці розташувалася Skoda Karoq. Фахівці рекомендують обирати версію 2022 року з 1,6-літровим TDI бензиновим мотором. Її ключові переваги – це зручний та стильний інтер’єр, універсальність, надійність та відмінна робота як у місті, так і на трасі.

Третю позицію зайняв Seat Ateca. Експерти відзначили його надійність, функціональність та широкий вибір двигунів. Модель має просторий багажник та комфортабельний салон.

У ТОП-10 кращих також увійшли: Volvo XC40, BMW X1, Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Kia Sportage та Nissan Qashqai.

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