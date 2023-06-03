Названо три найбільш егоїстичні знаки зодіаку: не думають про почуття інших

Егоїзм – це риса, яка може сильно вплинути на життя та стосунки з іншими людьми. В астрології особливої уваги заслуговують три знаки зодіаку, які найчастіше виявляють схильність до досягнення власних цілей за рахунок інших.

За словами астрологів, головними егоїстами є Скорпіони, Діви та Водолії. Ось у чому причина!

Скорпіон

Скорпіон – один із найяскравіших та найемоційніших знаків зодіаку. Ним керують Марс, планета боротьби та енергії, і Плутон, планета сили та трансформації. Саме тому уродженці знаку за своєю суттю суперечливі та надзвичайно чутливі, що заважає їм долати негативні почуття. Вони завжди ставлять на перше місце свої інтереси і не дбають про почуття інших.

Уродженці знаку також відомі своєю скритністю та замкненістю. Важливо, щоб вони мали можливість проводити час на самоті – тоді вони зможуть розібратися у своїх емоціях і подумати про свої потреби. Інакше можуть зриватися на близьких.

Діва

Діва – це знак зодіаку, що асоціюється з порядком та практичністю. Це земний знак, яким керує Меркурій, планета спілкування, розуму та аналізу. Діви за своєю природою люблять планувати, організовувати та прагнуть перфекціонізму. Тому, коли Діва переживає день, повний хаосу, неорганізованості чи непередбачених подій, вона може почуватися вкрай некомфортно та напружено.

Діви дуже самокритичні, а це означає, що вони часто очікують від себе досконалості у всьому, що роблять. Однак, коли все починає ускладнюватись чи йде не за планом, Діви зляться і виплескують негатив на близьких. Їх більше хвилюють свої ідеали, ніж те, що відчувають оточуючі.

Водолій

Водолій – один із найнезалежніших та найоригінальніших знаків зодіаку, відомий своєю нестандартністю, креативністю та блискучим розумом. Його правлячі планети, Уран і Сатурн, впливають на його прагнення свободи, прогресу, а також відповідальності.

Водолій – повітряний знак, що робить його дуже товариським і відкритим для різних думок та ідей. На жаль, часом він може бути непередбачуваним та непослідовним, що може призвести до конфліктів та нерозуміння з боку оточуючих. Уродженці знаку дуже егоїстичні, їх непокоїть власний комфорт та кар'єра. Задля успіху вони підуть по головах.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.