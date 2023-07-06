Названо три знаки зодіаку, схильні до алкоголізму: у них можуть бути проблеми зі спиртним

Астрологи стверджують, що знак зодіаку, під яким ми народилися, визначає риси характеру та підхід до життя. Так, деякі представники зодіакального кола більш схильні до вживання алкоголю, ніж інші.

За словами фахівців із зірок, частіше стають залежними та напиваються на вечірках та зустрічах із друзями три знаки зодіаку. Йдеться про Овнів, Терезів та Риб.

Овен

Уродженці цього знаку зодіаку люблять веселощі, які завжди потрібно "приправляти". Вони не уявляють вихідні без вечірки та недільного похмілля. Овни люблять міцні напої та їх часто можна зустріти у барі, де вони замовляють ще порцію. Їм треба навчитися контролювати себе.

Терези

Люди, народжені під знаком Терезів, люблять проводити час із друзями, бажано з кухлем пива або келихом гарного вина в руці. Однак вони й самі не помічають, як це перетворюється на залежність. Уродженцям знаку важливо вчасно зупинитись, інакше наслідки будуть дуже сумними.

Риби

Риби не люблять вечірок та гучної музики, уникають людей. І саме алкоголь допомагає їм зруйнувати бар'єри та знайти себе у колективі. Вони також часто тягнуться до міцних спиртних напоїв після важкого дня та знаходять втіху. Ця звичка украй небезпечна – Рибам може загрожувати алкоголізм.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.