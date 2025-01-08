НБУ спростував інформацію про блокування карток за зняття грошей у банкоматі

Національний банк України спростував інформацію про можливе блокування банківських рахунків через часте зняття готівки. У НБУ наголосили, що такі повідомлення, які ширяться в мережі, є фейком.

Зокрема, у соціальних мережах і телеграм-каналах поширювалися твердження про блокування рахунків за зняття готівки більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, або за часте використання кредитних коштів. Ці заяви нібито ґрунтувалися на "рекомендаціях Нацбанку щодо посилення фінансового моніторингу". Втім, автори таких публікацій не надавали жодних підтверджуючих документів. Про це йдеться у повідомленні Національного банку України.

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НБУ підкреслює, що в жодних офіційних документах – нормативно-правових актах, рекомендаціях чи листах – не існує положень, які б вимагали блокування рахунків за подібні дії.

Банки та фінансові установи в Україні здійснюють перевірку клієнтів виключно в межах чинного законодавства про фінансовий моніторинг, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.

Національний банк закликає громадян довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел і не піддаватися впливу анонімних телеграм-каналів або ненадійних медіа. Такі фейкові новини, за словами НБУ, спрямовані на підрив довіри до фінансової системи України.

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