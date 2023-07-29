"Не бійтеся експерементувати": Андре Тан назвав 5 пунктів, які змінять погляд на моду
Мода — це більше, ніж просто одяг, це вираз особистості. Однак, дуже часто у людей є упередження, які стримують їх самовираження.
Відомий український дизайнер Андре Тан заявив, що існує п'ять пунктів, які змінять погляд на моду. Про це він повідомив у своєму Instagram.
"Мода – це не просто одяг, а вираз особистості. Але у багатьох є дуже багато упереджень, які заважають їм самовиражатися", – сказав Андре Тан.
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П'ять ключових пунктів, які допоможуть змінити ваше ставлення до стилю:
- Стиль не залежить від віку, ваги, зросту чи соціального статусу. Неважливо, яка у вас зовнішність чи життєва ситуація – ви можете виглядати чудово та почуватися впевнено. Не дозволяйте стереотипам задавати правила.
- Припиніть думати, що всі чекають лише на можливість обговорити, як ви виглядаєте. Насправді більшість людей не звертає уваги на ваш стиль. Живіть заради себе, а не для оточуючих.
- Не ображайтесь, якщо хтось покритикував ваш образ. Це часто означає, що вам вдалося здивувати або викликати зацікавлення. Не бійтесь експериментувати та проявляти свою індивідуальність.
- Гардероб – це ваш конструктор лего. Обирайте речі, які гармонійно поєднуються між собою, створюючи неповторний образ. Важливо не перевантажувати шафу непотрібними речами.
- Відсутність смаку від відсутності надивленності й знань. Розвивайте свій смак і знання про моду. Вивчайте різноманітні контексти, здобувайте теоретичні знання, і ви зможете створити власний, неповторний стиль.
"Не бійтеся експериментувати та втілювати у життя свої задуми – саме це і є стиль. Твій стиль, твої правила. Змінюй світ своїм неповторним стилем!" – додав дизайнер.
Нагадаємо, Андре Тан розповів про стиль Old Money, головною фішкою якого є стриманість. Він пояснив, як грамотно підібрати стильний лук у цій стилістиці.
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