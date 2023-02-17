Не дадут себя одурачить! Названы пять самых проницательных знаков зодиака

Некоторые люди отличаются особой чувствительностью – они легко улавливают настроение других и понимают, кто их хочет одурачить. Мощная интуиция дает им возможность избежать многих опасностей в жизни и даже накопить приличное состояние.

По словам астрологов, в списке тех, кого практически нельзя обмануть, – Рыбы, Раки, Скорпионы, Козероги и Близнецы. Они очень внимательны к деталям, и эта особенность их часто выручает.

Рыбы

Уроженцы этого знака зодиака очень проницательные – они буквально способны читать мысли собеседника. От них невозможно ничего скрыть, Рыбы обладают настолько мощной интуицией, что могут предвидеть развитие событий. И хотя это часто помогает им в карьере и личной жизни, они страдают от эмоциональных качелей и могут даже впасть в депрессию.

Рак

Раки – отличные собеседники и лучшие друзья, которые могут поддержать и словом, и делом. Они интуитивно чувствуют, что нужно другому человеку в определенный момент, и практически никогда не ошибаются. Раки знают, что их эмоции сильнее разума, и ничего с этим поделать нельзя. Они очень добры и помогают другим даже во вред себе.

Скорпион

Скорпионы очень быстро понимают, если кто-то пытается ими манипулировать. Они выведут обманщика на чистую воду за считанные минуты, даже не прилагая особых усилий. Уроженцы знака знают, что обладают сильной интуицией, и используют эту возможность на полную.

Козерог

Козероги – настоящие интеллектуалы, и в этом их сила. Уроженцы знака тщательно анализируют ситуации, просчитывают шаги и точно определяют, чего хочет их собеседник. Они очень любознательны, имеют широкий круг знакомств и всегда в курсе последних новостей. Их точно не обмануть, а вот сами Козероги могут хитрить.

Близнецы

Уроженцы этого знака очень общительные, они легко заводят друзей и не боятся новых вызовов. Сильная интуиция позволяет им легко обходить острые углы и избегать опасностей за шаг от беды. Близнецы точно определяют, если их собеседник пытается извлечь какую-то выгоду, и пресекают попытки обмана. Они всегда на шаг впереди.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.