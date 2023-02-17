Не дадуть себе обдурити! Названо п'ять знаків зодіаку з найсильнішою інтуїцією

Деякі люди відрізняються особливою чутливістю – вони легко вловлюють настрій інших та розуміють, хто їх хоче обдурити. Потужна інтуїція дає можливість уникнути багатьох небезпек у житті і навіть накопичити пристойний статок.

За словами астрологів, у списку тих, кого практично не можна обдурити, – Риби, Раки, Скорпіони, Козероги та Близнюки. Вони дуже уважні до деталей, і ця особливість їх часто рятує.

Риби

Уродженці цього знаку зодіаку є дуже інтуїтивними – вони буквально здатні читати думки співрозмовника. Від них неможливо нічого приховати, Риби мають настільки потужну інтуїцію, що можуть передбачати розвиток подій. І хоча це часто допомагає їм у кар'єрі та особистому житті, вони страждають від емоційних гойдалок і можуть навіть впасти в депресію.

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Рак

Раки – чудові співрозмовники та найкращі друзі, які можуть підтримати і словом, і ділом. Вони інтуїтивно відчувають, що потрібно іншій людині у певний момент і практично ніколи не помиляються. Раки знають, що їхні емоції сильніші за розум, і нічого з цим вдіяти не можна. Вони дуже добрі та допомагають іншим, навіть якщо це шкодить їм.

Скорпіон

Скорпіони дуже швидко розуміють, якщо хтось намагається ними маніпулювати. Вони виведуть брехуна на чисту воду за лічені хвилини, навіть не докладаючи особливих зусиль. Уродженці знаку знають, що мають сильну інтуїцію, і використовують цю можливість на повну.

Козеріг

Козероги – справжні інтелектуали, і в цьому їхня сила. Уродженці знаку ретельно аналізують ситуації, прораховують кроки та точно визначають, чого хоче їхній співрозмовник. Вони дуже допитливі, мають широке коло знайомств і завжди в курсі останніх новин. Їх точно не обдурити, а от самі Козерога можуть хитрувати.

Близнюки

Уродженці цього знаку дуже товариські, вони легко заводять друзів та не бояться нових викликів. Сильна інтуїція дозволяє їм легко обминати гострі кути та уникати небезпек за крок від лиха. Близнюки точно визначають, якщо їхній співрозмовник намагається отримати якусь вигоду, і припиняють спроби обману. Вони завжди на крок попереду.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.