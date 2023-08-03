Не гірше, ніж у салоні: як зробити педикюр в домашніх умовах

Літній сезон, особливо якщо ви займаєтесь садом або городом, може призвести до сильного пересушування п'ят, появи тріщин та загрубіння шкіри. ukr.media підказав простий спосіб вирішити цю проблему, на який ви витратите лише 15 хвилин, і ваші п'яти знову стануть гладенькими.

Як зробити п‘яти м‘якими

В 2 літри теплої води додайте 2 столові ложки перекису водню та 8 крапель нашатирного спирту.

Занурте чисті ноги в цей розчин і залиште їх там на 15-20 хвилин.

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Потім візьміть терку для п'ят і на неї обов'язково нанесіть трохи гелю для душу. Кілька хвилин потріть п'яти теркою. Завдяки тому що шкіра буде розпарена, а терка змащена гелем, зайва суха шкіра легко зійде, і ця процедура не буде болісною, навіть якщо у вас є глибокі тріщини.

Після цього помийте ноги, висушіть їх рушником і нанесіть будь-який крем, в складі якого є сечовина (бажано мінімум 10% сечовини).

Після цього змащуйте ноги кремом із сечовиною вранці та ввечері, і сухі п'яти вас більше не турбуватимуть.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно доглядати за ногами.

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